РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Власти подмосковного Подольска заключили контракт на обследование технического состояния недостроенного здания детского сада на улице Колозная в микрорайоне Красная горка, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию технического состояния существующего здания детского сада №30. Работы выполнят в рамках строительства нового детского сада на 340 мест в микрорайоне Красная горка на улице Колхозная, 10 в соответствии с госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также в Единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении открытого электронного аукциона на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы и материалов обоснования возможности размещения в приаэродромной территории объекта строительства дошкольного учреждения. Завершение подачи заявок – 22 сентября, дата подведения итогов – 24 сентября.