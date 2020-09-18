РИАМО - 18 сен. Новогодние туры могут попасть в программу кешбэка за отдых в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам вице-президента ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, вторая программа кешбэка за туры по РФ может стать более продолжительной и дать туристам еще больше возможностей выгодно путешествовать по стране.

«Мы надеемся, что минимальное количество дней будет сокращено — это даст возможность делать в том числе туры выходного дня. Мы пока не знаем сроков, но можно предположить, что это (программа кешбэка - ред.) коснется в том числе и новогодних праздников», — сказал Горин.

Он отметил, что не исключена возможность увеличения максимального размера кешбэка.

«Сейчас все эти вопросы обсуждаются», — заключил Горин.

Ранее правительство РФ выделило 15 миллиардов рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии Covid-19. В ее рамках туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России.