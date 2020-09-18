РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В рамках совместной акции партии «Единая Россия» и «Волонтеров Победы» двум участникам Великой Отечественной войны Люберец вручили телефоны с сертификатами на бесплатную мобильную связь, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Шлапак вручил два мобильных телефона с сертификатами фронтовикам Льву Владимировичу Решетову и Николаю Петровичу Сметанину», - говорится в сообщении.

Лев Решетов родился в Омске. После школы занимался в аэроклубе, где у него было 170 часов полетов. После введения военного положения Решетов стал пилотом запаса. Затем он поступил в Ленинградское авиационно-техническое училище и после его окончания был направлен в 72-ой Петрозаводский разведывательный авиаполк механиком по авиавооружению.

Его полк занимался разведкой для окончательного снятия блокады Ленинграда. После отряд Решетова перевели в Кубинку, на западную Украину. Решетов был техником эскадрильи на авиавооружении. Работал на пикирующих бомбардировщиках Пе-2. Он живет с женой, воспитал двух дочерей.

Николай Сметанин родился 5 декабря 1927 года в Рязанской области. Его призвали в 1944 году, когда ему было 17 лет. Служил в пехотных войсках автоматчиком. Начал войну в Литве. Его отряд боролся за освобождение Прибалтики. 2,5 года провел в боях.

Затем группу Сметанина вызвали в Московское управление, где он служил в 1-ой моторизованной дивизии полка в течение шести лет. После демобилизации служил в Саратове в батальоне обеспечения. В 51 году вернулся в Москву. Переехал в Люберцы, где участвовал в строительстве поселка Калинина, работал на заводах имени Ухтомского и Камова.