РИАМО – 18 сен. Когда пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать то, что главе государства Владимиру Путину присудили Шнобелевскую премию, он ответил, что ничего не знает об этой награде, сообщает Газета.ru.

«Я не понял, какой премии? А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим. Я, к сожалению, не знаком с этой премией и ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Ранее главы таких государств, как Россия, США, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Индия, Мексика, Турция и Туркменистан получили шуточную Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование». Это связано с распространением Covid-19.

Шнобелевскую премию вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».​