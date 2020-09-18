РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. На городской округ Люберцы 17 сентября обрушился ливень с порывистым ветром, в результате разгула стихии повалено порядка 100 деревьев, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Также произошло 59 обрывов линий электропередач, подтоплено несколько улиц округа.

«Дорожные и коммунальные службы Люберец устраняют последствия непогоды. В первую очередь, освобождают от веток и сломанных деревьев проезжую часть улиц, тротуары, дворы - для этих работ задействовано 12 единиц спецтехники и порядка 80 человек», - сказал Ружицкий.

Особое внимание коммунальные службы уделяют устранению образовавшихся подтоплений.

«Данные работы выполняли аварийные бригады с использованием трех единиц спецтехники. Еще порядка 10 аварийных бригад задействовано для восстановления ЛЭП», - подчеркнул глава Люберец.

Он также добавил, что о последствиях урагана люберчане могут круглосуточно сообщать в службу 112.