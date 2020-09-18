РИАМО - 18 сен. Генпрокуратура и антимонопольная служба РФ проверят производителей гречки на предмет картельного сговора, причиной для поверки стал резкий рост стоимости продукта, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалистами были проверены приведенные в СМИ сообщения о резком повышении цен на продукты. Сообщалось, что стоимость гречки побила очередной рекорд. Цена килограмма крупы достигала 87,1 рубля. На сайте Генпрокуратуры отмечается, что стоимость тонны гречки увеличилась на 2,5 тысячи рублей», – уточняется в сообщении.

Прокуроры считают, что резкое поднятие стоимости может стать причиной картельного сговора. В регионах России прокуроры совместно с антимонопольной службой проведут проверку.

«При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», – заключается в материале.​