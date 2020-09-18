РИАМО - 18 сен. Изменение в расписании некоторых электричек произойдет на Большом кольце Московской железной дороги (БМО) 21-23 сентября, там продолжаются работы по модернизации и развитию железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит освободить от грузового движения радиальные направления для их дальнейшего развития и в то же время обеспечить Москву и Подмосковье необходимыми грузами.

«В течение трехдневного технологического окна с 05:00 21 сентября до 05:00 24 сентября запланированы работы по укладке более 6 километров бесстыкового пути на перегоне Кресты – Мачихино», - говорится в сообщении.

На время работ движение поездов будет организовано по соседнему пути.

В связи с этим из расписания выведены несколько пригородных поездов, курсирующих на участках БМО: Кресты – Бекасово, Бекасово – Столбовая, Мачихино – Детково и Кресты – Мачихино.

Проведение ремонта позволит повысить безопасность и увеличить скорость движения поездов. Всего с начала года на БМО уложено почти 79 километров пути.