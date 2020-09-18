РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Более 100 спортсменов из 20 регионов страны принимают участие в чемпионате по спортивному ориентированию на велосипедах, соревнования проходят в Томилинском лесопарке городского округа Люберцы, сообщил председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

«Участники приехали из разных уголков нашей страны, чтобы показать свои силы и побороться за призовые места. Сегодня (в пятницу - ред.) спортсмены стартовали в дисциплине «велокросс-классика». Это поочередный старт участников - мужчин и женщин. В последующие два дня им предстоит испытать свои силы в таких дисциплинах, как «велокросс-общий старт» и «велокросс-эстафета», - сказал Сурков.

В чемпионате участвуют мужчины и женщины 2002 года рождения и старше с квалификацией не ниже первого спортивного разряда. Победителей ждет награждение медалями, кубками и грамотами министерства физической культуры и спорта Московской области.