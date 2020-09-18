РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Ретродискотека, забавные конкурсы и призы ожидают жителей и гостей городского округа Люберцы в парке «Наташинские пруды» 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мероприятие начнется в 18:00. Субботний вечер обещает пройти весело и непринужденно среди друзей и близких по духу людей. Для каждой девушки в ярких цветных легинсах подготовлен приятный сюрприз», - говорится в сообщении.

Дискотека пройдет на главной площади парка с 18:00 до 20:00.