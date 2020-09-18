РИАМО – 18 сен. Человек с помощью вкуса, запаха и визуального восприятия может определить, пригодна ли вода для употребления или нет, сообщает Nation News.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков подчеркнул, что если у человека возникли сомнения в пригодности воды, то он может воспользоваться своей «природной лабораторией».

«Человеку достаточно дать несколько видов воды, и он сразу скажет, какая ему больше нравится, даже не осознавая почему. Аналитический аппарат в мозгу сразу даст интегральную оценку, очень близкую к лабораторным результатам», — отметил Пешков.

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды.