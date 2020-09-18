РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Неделю безопасности детей на дорогах проведут в школах подмосковного Красногорска с 21 по 25 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск совместно с управлением образования администрации муниципалитета с 21 по 25 сентября во всех образовательных организациях округа проводит Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», - говорится в сообщении.

В рамках Недели безопасности сотрудники ГИБДД и педагоги проведут работу с родителями школьников. В ходе лекций, занятий, научно-практических конференций им напомнят о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дороге. При этом внимание будет акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных ситуаций, в которых они могут оказаться на дорогах.

Кроме того, взрослым напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, а также ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

В школах для детей и подростков пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы по безопасности дорожного движения.

Перед выходом из школы после уроков педагоги будут напоминать детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах с учетом погодных условий и особенностей обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом». Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности проконтролируют применение детьми световозвращающих элементов.

«Неделя безопасности призвана привлечь внимание самой широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних», - заключается в сообщении.