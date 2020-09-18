РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Фольклорный коллектив «Беседушка» из подмосковного Красногорска стал обладателем Гран-при международного конкурса «Арт-наследие», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Беседушка» стал обладателем диплома Гран-при, приняв участие в Международном многожанровом конкурсе-фестивале в области культуры и искусства «Арт-наследие», - говорится в сообщении.

Организаторы конкурса - национальное творческое объединение «Наследие» - выразили руководителю коллектива Оксане Гладких благодарность за высокий уровень мастерства и творческий потенциал участников ансамбля.

«Поздравляем фольклорный коллектив «Беседушка» с яркой победой и желаем новых достижений!» - заключается в материале.