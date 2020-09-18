РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Начальную военную подготовку пройдут 430 школьников из подмосковного Красногорска в центре военно-патриотического воспитания в Кубинке, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Десятиклассники из Красногорска пройдут военную подготовку в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». В первую смену в пятницу уехали 86 ребят из 15 школ. В общей сложности из округа в программу обучения этого года попадут 430 школьников», - говорится в сообщении.

Ребята займутся не только начальной военной подготовкой, но и пройдут уроки мужества, а также поучаствуют в реконструкции исторических боевых действий.

«В центре созданы хорошие бытовые условия для проживания ребят, работают опытные педагоги, которые знают прекрасно и физиологию, и психологию подросткового возраста», - отметила заместитель начальника управления образования администрации горокруга Красногорск Ольга Кравец.

Она подчеркнула, что центр «Авангард» с мультимедийным оборудованием, плацем, тирами, полосами препятствий обладает всеми возможностями для патриотического воспитания молодежи.

«На базе центра «Авангард» одновременно будут проходить обучение 600 ребят со всего Подмосковья», - заключается в материале.