РИАМО - 18 сен. Качество питания школьников, выплаты классным руководителям и соблюдение требований Роспотребнадзора проверили депутаты Мособлдумы во время посещения подмосковных образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение депутатам посетить образовательные учреждения в своих округах, чтобы проверить, как реализуются нововведения.

«В этом году в школах многое изменилось. Школьники младших классов получают горячее питание. Также Роспотребнадзором введен ряд требований, чтобы обезопасить персонал и детей от коронавируса. Еще одно новшество – доплаты классным руководителям. В Московской области они были и раньше, из бюджета выделялись средства на доплату в размере 6 тысяч рублей, вместе с федеральными выплатами сумма составит 11 тысяч», — сказал Брынцалов.

Так, Андрей Голубев посетил школу №9 города Ступино. Он отметил, что в столовой питание осуществляется по графику, разводящему потоки учащихся. Установлены рециркуляторы воздуха. Бесплатные горячие завтраки получают все учащиеся с 1 по 4 класс и льготные категории детей, которые также получают бесплатно обеды. Голубев, попробовав завтрак, отметил хорошее качество приготовленных блюд. По его словам, классные руководители получают финансирование в полном объеме.

Звенигородскую СОШ №4 посетила Лариса Лазутина — она проверила, как здесь организовано бесплатное горячее питание и насколько школа обеспечена средствами. Владимир Шапкин проверил качество завтраков в трех школах Балашихи – №16, 25 и 30.

Школу №16 в Сергиевом Посаде посетил Сергей Двойных. Директор образовательного учреждения провела экскурсию, показав, как организовано бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

«Все в порядке в школе и с санитарной обработкой кабинетов, и технических помещений, в наличии санитайзеры, бесконтактные термометры, средства санитарно-эпидемиологической защиты», — отметил Двойных.

Ирина Слуцкая проверила качество завтрака в Пушкине, в школе №3. По утвержденному списку Роспотребнадзора, в этот день кормили макаронами с сосиской, кофе и бутербродом с сыром. Слуцкая рассказала, что завтрак полноценный и очень вкусный.

«В первой половине дня такой углеводный завтрак вполне оправдан, чтобы дети не чувствовали себя голодными, он дает чувство сытости и энергию надолго», — сказала она.

Качество питания в Люберцах проверил Дмитрий Дениско — он посетил гимназию №20. По его словам, завтраки в школе очень вкусные. Также он довел до учителей информацию о надбавках к зарплате классным руководителям.

Никита Чаплин посетил гимназию №3 в Мытищах. Он отметил, что школьники завтракают и обедают с большим удовольствием.

«Нам важно, чтобы дети получали сбалансированное и полноценное питание, а не жили на перекусах», — сказал он.

Напомним, что с 1 сентября в Московской области возобновил работу «родительский контроль», в рамках которого родители могут прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям.