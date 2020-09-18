РИАМО - 18 сен. Вход на территорию национального парка «Лосиный остров» останется бесплатным, заплатить нужно будет только за тематические мероприятия, экскурсии и мастер-классы, сообщает «Интерфакс».

Ранее на сайте «Лосиного острова», а также в аккаунтах парка в соцсетях разместили информацию, что вход на территорию станет платным. Исключение составят только граждане льготных категорий.

«Жители Москвы и Московской области, а также гости региона имеют свободный доступ в рекреационные зоны «Лосиного острова», — сообщили агентству в Минприроды РФ.

В министерстве уточнили, что платными являются лишь услуги экоцентров: экскурсии по экотропам, музеям, вольерным комплексам, мастер-классы и другие тематические мероприятия.