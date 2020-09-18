РИАМО - 18 сен. Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте Подмосковья для волонтеров, которые помогали жителям региона в пандемию коронавирусной инфекции, отменен, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пункт 29 признать утратившим силу», - говорится в документе.

В рамках данного пункта министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья совместно с Главным управлением социальных коммуникаций области обеспечивали волонтерам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории региона.

Проезд предоставляли добровольцам на основании специального «паспорта волонтера». Форму паспорта и порядок его выдачи устанавливался распоряжением Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Волонтеры доставляли продукты гражданам на самоизоляции, выгуливали домашних животных, выносили мусор, доставляли лекарства и многое другие.