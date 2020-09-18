РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. 75 десятиклассников городского округа Мытищи пройдут сборы по обучению первичным навыкам военной подготовки, сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

В пятницу 75 школьников 10-х классов муниципалитета отправились в методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный на территории ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха военно-вооруженных сил РФ «Патриот».

«Учащиеся отправились на первую смену пятидневных учебных сборов по обучению первичным навыкам военной подготовки, получению современных умений, важных для их личностной и профессиональной самореализации», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что программа сборов включает тактическую, физическую, строевую, огневую, военно-медицинскую и техническую подготовки, получение знаний общевоинского устава, радиоционной, химической и биологической защиты.

Гречаная пожелала ребятам - будущим защитникам страны - выдержки, упорства и успехов на непростом пути обучения основам военной службы.