РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Подольский машиностроительный завод отгрузил последнюю партию оборудования выхлопной системы с устройством отвода дымовых газов для Амурской ТЭС, сообщается на сайте предприятия.

«АО «Подольский машиностроительный завод» своевременно отгрузило последнюю партию оборудования выхлопной системы с устройством отвода дымовых газов для Амурской ТЭС. Проект выполнен в рамках договора с АО «ТЭК Мосэнерго» для строительства Амурской ТЭС. Новая теплоэлектростанция мощностью 160 мегаватт строится для обеспечения потребности в энергоресурсах Амурского газоперерабатывающего завода, ввод которого планируется в 2025 году», - говорится в сообщении.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Группа компаний «ЗиО», конечным бенефициаром которой является АО «Подольский машиностроительный завод», - один из лидеров российского энергетического машиностроения.

Помимо классического направления по проектированию и изготовлению котельного оборудования для энергоблоков большой мощности, группа компаний разрабатывает и производит котельное оборудование для мусоросжигательных заводов, парогенераторные установки для осуществления теплового воздействия на нефтяные пласты, системы охлаждения тепловых электростанций, газовых перекачивающих станций. Выполняет проекты по созданию печного и факельного оборудования для нефтяной, газовой и химической отраслей.