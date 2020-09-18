РИАМО - 18 сен. По факту гибели двух человек в результате пожара на западе столицы проводится доследственная проверка, следователи работают на месте происшествия, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Пожар случился в жилом доме в Можайском районе. Известно, что в одной из квартир жилого дома на пятом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

«В квартире жилого дома по улице Багрицкого произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела пожилой женщины и ее сына 1973 года рождения», — сказала Иванова.

Она добавила, что на месте идут проверочные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства пожара.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.