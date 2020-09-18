РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. В пятницу глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил щелковцев с предстоящим Днем города и вручил награды жителям, внесшим большой вклад в развитие округа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Торжественное мероприятие прошло в центральном Дворце культуры в Щелкове.

«Поздравляю всех жителей с Днем города, с его 95-летием. Сегодня мы отмечаем людей, внесших вклад в развитие округа. Именно так, сплоченной командой нужно честно трудиться на благо Щелкова. Наша задача - вывести городской округ на новый, более высокий уровень во всех сферах», - сказал Булгаков.

Основная часть мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в Щелкове 19 сентября на улице Парковая и в городском парке культуры и отдыха.

На улице Парковой праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Для жителей выступит Щелковской духовой оркестр и ансамбль народной песни «Распевы», пройдут викторины и конкурсы. До 18:00 будут работать интерактивные площадки, арт-зоны, проходить мастер-классы.

В Щелковском городском парке культуры и отдыха с 12:00 до 18:00 будут действовать спортивные и игровые площадки для взрослых и детей.

На улице Пушкина, также с 12:00, будут проходить фотовыставка и краеведческая книжная выставка, проводиться интеллектуальные игры.