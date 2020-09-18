РИАМО - 18 сен. В России суточные нормы потребления кофе рассчитываются по количеству кофеина, содержащегося в этом напитке, дневной адекватный уровень потребления соответствует 50 миллиграммов кофеина, и верхний допустимый уровень потребления — 150 миллиграммов , сообщает aif.ru.

Между тем, в одной порции эспрессо содержится 60-70 миллиграммов кофеина. Получается, что выпив одну порцию этого напитка, можно получить немного больше адекватной дневной дозы, а если две, то приблизиться к верхней границе допустимого уровня потребления.

«Надо сказать, что наши нормы весьма жесткие. В мире они существенно свободнее. Так, в США, Канаде и большинстве других западных стран нормальным считается потребление до 400 миллиграммов кофеина в день. И это соответствует уже примерно шести чашечкам эспрессо», - говорится в сообщении.

Однако эксперты сошлись во мнении, что эти дозы не подходят всем и для некоторых они будут великоваты. Ученым удалось доказать феномен индивидуальной чувствительности к кофе. Этот показатель зависит от того, с какой скоростью организм метаболизирует (расщепляет) кофеин.

Для этого за рубежом проводят специальные тесты, согласно которым порядка 10% людей — очень быстрые метаболизеры кофеина, остальные разрушают его медленнее. Подавляющая часть (примерно половина людей) расщепляет его в четыре раза медленнее, чем очень быстрые метаболизеры.

Скорость расщепления кофеина играет большую роль в здоровье человека. Быстрым метаболизерам кофе полезно, медленным лучше избегать его в больших дозах.

В России пока не делают подобных тестов. Однако понять свою дозу кофе можно и без них. Если после употребления одной чашки кофе, человек ощущает бодрость, то он - быстрый метаболизер и напиток ему полезен. Если через пару часов, то он медленный метаболизер и кофе ему вреден. ​