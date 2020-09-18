РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Подольский машиностроительный завод разработал новый паровой котел для Минской ТЭЦ-3, его смонтируют в 2021 году, сообщается на сайте предприятия.

«На Минской ТЭЦ-3 в плановом режиме ведутся строительно-монтажные работы по возведению нового парового котла Е-500-13,8-560 ГМ производства Подольского машиностроительного завода. В настоящее время монтируют поверхности нагрева топки и конвективной шахты, площадки и лестницы обслуживания. На очереди – монтаж тягодутьевых механизмов и трубопроводов в пределах котла. Окончание всех работ запланировано на 2021 год», - говорится в сообщении.

Паровой котел паропроизводительностью 500 тон в час, разработанный специалистами ПМЗ, можно назвать инновационным. Он однокорпусной с П-образной сомкнутой компоновкой, газоплотный, подвесной конструкции, благодаря чему имеет достаточно компактные габариты. Топка и конвективная шахта полностью экранированы газоплотными панелями.

В котле с целью снижения выбросов при работе на мазуте применили ступенчатую систему сжигания с пониженными избытками воздуха: установили восемь низкоэмиссионных газомазутных горелок в два яруса с применением третичного и пристенного дутья через сопла для защиты от коррозии и перегрева поверхностей.

Все это позволяет обеспечить котлу эффективные показатели, в частности КПД не менее 95,5% при работе на газе и 93,7% при работе на мазуте как резервном топливе.

Минская ТЭЦ-3 обеспечивает 25% потребности белорусской столицы в тепле и является основным генерирующим источником электроэнергии в энергоемкой промышленной зоне юго-восточной части Минска, в которую, в том числе входят такие известные гиганты, как Минский тракторный и Минский автомобильный заводы.

Подольский машиностроительный завод (ЗиО) ведет свою историю с 1919 года и имеет 70-летний опыт проектирования и изготовления паровых и водогрейных котлов, работающих на различных видах топлива (газообразном, жидком, твердом), разного типа и производительности (классических – для сжигания различных видов топлива, котлов-утилизаторов для ПГУ, котлов для мусоросжигательных заводов и прочих). В настоящее время «ЗиО» ведет инновационные разработки импортозамещающей продукции для ТЭС и предприятий нефтегазовой, химической отраслей.