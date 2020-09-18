РИАМО – 18 сен. Повторно вводить цифровые пропуска на передвижение из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции в Москве не собираются, сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях писали, что с 20 сентября в Москве введут новые ограничения. Соответствующие уведомления якобы получили работники бюджетных и коммерческих структур.

«Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление», - говорится в сообщении.

Предполагается, что рост заболеваемости обусловлен началом учебного года и возвращением людей из отпусков.

«Система здравоохранения готова к некоторому росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, отработаны методики лечения заболевания», - отмечается в материале.

В настоящий момент в столице сняты почти все ограничения, введенные этой весной из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно все еще находиться в масках и перчатках.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Жителей Подмосковья с легкой формой Covid‑19 больше не будут перевозить между больницами. Ранее региональные власти обеспечивали проезд с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов.

- Пропуска на передвижение из‑за роста новых случаев Covid‑19 в Москве вводить не будут. Рост заболеваемости в столице стабилен.

- Новое лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в рознице от 12,3 тысячи рублей за упаковку, в ней содержится 40 таблеток по 200 мг

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.