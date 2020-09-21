«Пандемийный» ажиотаж на рынке аренды загородной недвижимости спал: к осени москвичи покинули подмосковные дачи, вернувшись к работе и учебе. Однако в ожидании «второй волны» коронавируса собственники не спешат снижать цены. А если границы Европы так и не откроются, к Новому 2020 году аренда коттеджей в Подмосковье может взлететь еще выше. Обозреватель РИАМО с помощью экспертов оценил, чего ждать съемщикам.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>

«Послепандемийный» спад

По оценкам крупных агентств недвижимости, спрос на подмосковные дачи и коттеджи в апреле 2020 года был в 10 раз выше средних многолетних значений. По самым скромным оценкам, цены на аренду весной взлетели на 30%, по сравнению с аналогичным сезоном прошлого года.

К концу лета ситуация стабилизировалась, но эксперты отмечают по-прежнему высокий интерес к загородной аренде. Правда, осенью арендаторы уже смотрят не в сторону дач и щитовых домиков в СНТ, а современных коттеджей, оснащенных всем необходимым.

«Спрос на дорогую аренду в Московском регионе с начала осени упал на 70−75%, по сравнению с «допандемийным» периодом», - отметил руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate Сергей Горяинов. При этом большинство высокобюджетных предложений уже разобрали – осталось 50−60 объектов. По его словам, последний тренд – дома по 500-700 тысяч рублей за месяц.

«Что касается цен, то они выросли — в среднем на 20−25%, и тенденции к серьезному падению не наблюдается», - заметил эксперт. Самыми востребованными направлениями остаются Рублевское, Новорижское, Киевское и Калужское шоссе.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский прогнозирует осенью рост спроса на загородную недвижимость на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По его оценке, пока предложений на любой кошелек достаточно, в том числе в секторе «эконом».

Он отметил, что на стоимость аренды прежде всего влияет инфраструктура. Например, значительно поднимает цену наличие в пешей доступности линии МЦД. В дальнем Подмосковье можно снять небольшой коттедж или «теплую» дачу за 30-40 тысяч рублей в месяц.

«Цена аренды дома в ближайшем Подмосковье стартует от 70 тысяч рублей в месяц при долгосрочной аренде», - рассказал Лазовский.

«В краткосрочной аренде – закономерная сезонность. В будни цены могут быть от 2000 рублей за дачный дом до 500 тысяч рублей в сутки в выходные и праздники», - поделился наблюдениями эксперт.

Дом‑слон, дом‑дракон и дом‑чайник: 10 странных домов в Подмосковье>>

Дачи «эконом» и «комфорт»

На данный момент в базе сервиса «Авито-Недвижимость» доступно около 1,5 тысяч предложений по аренде дач и коттеджей в Московском регионе.

Несмотря на приближение холодов, еще довольно много эконом-вариантов в СНТ. Владельцы предлагают дачи в аренду всего за 5-10 тысяч рублей в месяц, правда, скорее всего, это будет «черновой» ремонт и удобства на улице.

Адекватных предложений в диапазоне 40-80 тысяч рублей в базе «Авито» около 200.

Например, за 45 тысяч рублей в месяц можно снять коттедж площадью 200 квадратных метров на участке 6 соток в стародачном поселке Кратово. В скромном доме на семью до пяти человек есть все необходимое – газовое отопление, водопровод, электричество, а также wi-fi и спутниковое телевидение.

В среднем и дальнем Подмосковье за 50 тысяч предлагают в аренду дома гораздо большей площади.

«Сдам на длительный период, возможно и дольше шикарный кирпичный дом, с полной отделкой и евроремонтом. Дом огромный, много комнат, на втором этаже в одной из комнат установлен теннисный стол», - обещает собственник объекта в Орехово-Зуевском городском округе. Однако, судя по фото, о мебели и бытовой технике арендатору придется позаботиться самому.

Интересные варианты для ПМЖ в ближнем Подмосковье начинаются от 80 тысяч рублей. За эти деньги можно арендовать небольшой коттедж на двоих в селе Усово Одинцовского городского округа. Хозяева называют свой дом площадью 110 квадратных метров «идеальным местом для круглогодичного проживания». В доме – действующий камин, современная инженерия с системой кондиционирования, газ, водоснабжение, на участке в 25 соток – беседка c зоной барбекю, летняя кухня со всеми коммуникациями, освещение, дорожки и газон.

За те же деньги – 80 тысяч рублей в месяц – можно снять коттедж площадью 120 метров в Новой Москве. В деревянном доме есть все удобства, две спальни, сауна и гостиная.

Новый год за 100 тысяч

сайт Pixabay

Опрошенные РИАМО эксперты пока затрудняются прогнозировать, что будет с арендой загородной недвижимости на Новый год 2020.

«Если границы с ЕС не откроют, то варианты Подмосковья и Ленобласти станут единственной альтернативой Финляндии, Германии, Латвии. Цены вырастут на 60-70%, по сравнению с 2019 годом», - говорит эксперт Максим Лазовский.

Глава департамента загородной недвижимости Point Estate Сергей Горяинов, в свою очередь, прогнозирует краткосрочный всплеск спроса на праздники — примерно на 20%. Произойдет он в конце ноября − начале декабря. Эксперт добавил, что в высокобюджетном секторе предложений по аренде на Новый год, скорее всего, будет не очень много.

«Тут важно отметить рост количества заболевших коронавирусом и никак не утихающие разговоры о возможной второй волне с последующим закрытием всего и вся», - отметил Горяинов. По его словам, в такой ситуации «риски для собственника недвижимости слишком высокие, и лишь некоторые готовы идти на них».

В базе загородной недвижимости сервиса «ЦИАН» предложений по аренде коттеджей на Новый год сейчас действительно немного.

Например, аренда на Новый год двухэтажного дома площадью 220 квадратных метров в Лобне обойдется в 100 тысяч рублей за две ночи – с 31 декабря по 1 января.

Далее – по 25 тысяч рублей в сутки. За сауну хозяин просит доплатить отдельно.

За ту же цену – 100 тысяч рублей – на три дня празднования Нового года предлагают снять коттедж площадью 400 квадратных метров на берегу Рузского водохранилища. Там сдается трехэтажный дом с пятью спальнями, подвальным кинотеатром, бильярдом, сауной и другими развлечениями.