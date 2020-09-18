РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. В Домодедове полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге отделения банка в ходе разбойного нападения, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Днем мужчина в куртке с капюшоном, лицо которого было скрыто под медицинской маской, зашел в банк на улице Курыжова. Угрожая кассиру-операционисту физической расправой, он потребовал передать ему денежные средства. Кассир выбежала за дверь, и тогда нападавший достал принесенную с собой бутылку с горючей смесью, поджег ее и бросил в кассовое помещение. Начался пожар, и злоумышленник скрылся.

«Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению нападения может быть причастен житель Тульской области. В настоящее время он задержан, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».