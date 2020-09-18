РИАМО - 18 сен. Вечером в пятницу столичные дороги будут загружены до девяти баллов и час-пик начнется раньше обычного, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если погода испортится, как вчера (надеемся, нет), то будет сложно — особенно, в местах проведения работ, в центре и на вылетных магистралях по направлению в область», - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали планировать поездки заранее или выбирать общественный транспорт.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, на 15-м километре МКАД, на Нижегородской эстакаде, Горбатом путепроводе и Дмитровском шоссе.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Каширское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо.