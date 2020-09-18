РИАМО - 18 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды столичным врачам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В Москве для лечения больных с Covid-19 были оперативно развернуты стационары на базе 66 федеральных, городских и частных клиник. С нуля всего за месяц город построил новую инфекционную больницу в поселении Вороновское. В общей сложности на пике пандемии в столице функционировало более 24 тысяч коек», - говорится в сообщении.

Так, за большой вклад в совершенствование и развитие здравоохранения, плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы» наградили специалистов Михаила Бурцева, Алексея Деринга, Ольгу Епифанову, Максима Журавлева, Татьяну Коваленко.

Также ряду врачей присвоили звание «Почетный медицинский работник города Москвы» и «Почетный работник здравоохранения города Москвы». Пятерых медиков наградили почетной грамотой правительства Москвы за большой вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, благодарность мэра Москвы была объявлена пятерым медицинским работникам города.

В оказании помощи больным с Covid-19 в городских медучреждениях участвовало свыше 69 тысяч врачей, среднего и младшего медперсонала, сотрудников и водителей скорой помощи.

На сегодняшний день помощь пациентам с коронавирусом в мегаполисе продолжают оказывать 15 стационаров, имеющих в своем составе 6,3 тысячи коек, из них фактически занято 4 тысячи.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Жителей Подмосковья с легкой формой Covid‑19 больше не будут перевозить между больницами. Ранее региональные власти обеспечивали проезд с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов.

- Пропуска на передвижение из‑за роста новых случаев Covid‑19 в Москве вводить не будут. Рост заболеваемости в столице стабилен.

- Новое лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в рознице от 12,3 тысячи рублей за упаковку, в ней содержится 40 таблеток по 200 мг

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.