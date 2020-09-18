РИАМО - 18 сен. Басманный суд Москвы арестовал до 15 ноября директора центра подготовки спортивных сборных команд России Александра Кравцова по делу о растрате, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия», – огласила решение судья Евгения Николаева.

Сотрудники СК РФ настаивали на аресте Кравцова, потому что были уверены, что фигурант может скрыться, «продолжит заниматься преступной деятельностью», станет угрожать свидетелям.

«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте, я никогда не представлял, что мне будет предъявлено обвинение, что специалисты якобы были приняты на работу, а на самом деле не выполняли свои функции. Те лица, которые проходят как «мертвые души» по документам, являются членами экспертного совета, принятые министром спорта с соответствующими полномочиями и регалиями», – заявил Кравцов.

Он добавил, что его экс-заместитель Александр Афанасьев, «который был уволен за сокрытие данных доходов, просто пытается свести счеты» с Кравцовым.

Обвиняемому вменяют начисление зарплаты фиктивным сотрудникам и растрату в крупном размере. Следователи полагают, что с 2015 по 2017 годы Кравцов причинил ущерб примерно на 14 миллионов рублей.​