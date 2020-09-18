РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Каждый первый четверг месяца будут проводить правовые встречи с подростками и их родителями в структурном подразделении «Искра» молодежного центра «Вектор» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

Представитель областного уполномоченного по правам человека в городском округе Подольск Екатерина Попова провела встречу с сотрудниками структурного подразделения «Искра» молодежного центра «Вектор» в микрорайоне Климовск. Правозащитница ответила на вопросы представителей подрастающего поколения, которые пришли на встречу.

«На мероприятии наметили план работы по взаимодействию на новый учебный год. Принято решение, что правовые встречи с подростками и их родителями будут проводиться каждый первый четверг месяца с 18:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Школьная, 33», - говорится в сообщении.

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