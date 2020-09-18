РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Спортсмены из подмосковных Люберец узнали об общероссийском форуме «Возрождение», который пройдет в ноябре, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу состоялась пресс-конференция с участниками Межрегионального общественного движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления (МОДРИГОС) «Возрождение» и Ассоциации спортивных, патриотических и ветеранских организаций «Щит и Меч», на которой присутствовали лидер движения «Возрождение» Александр Поветкин и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В ноябре в Москве мы проведем общероссийский форум «Возрождение». На форум мы пригласим порядка 150 лидеров общественных интересов, руководителей клубов и секций. Основная задача форума - мотивация. По себе мы знаем, чтобы познакомить людей и наметить совместные планы, для этого необходимо вместе собираться. Наш форум нужен для объединения», - сказал исполнительный директор ассоциации «Щит и Меч», председатель МОДРИГОС «Возрождение» Иван Иванов.

По его словам, данный проект реализуется на средства президентских грантов. Он объяснил, что программа форума будет состоять из двух частей. Одна из основных - это обучающие секции и вручение удостоверений.

Как отметил Поветкин, основная задача форума - это объединение.