РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска с начала 2020 года выявили 1 338 нарушений парковки, с водителей взыскали 1, 248 миллиона рублей штрафов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики администрация округа, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск и представители системы «Паркон» проводят профилактическую работу с собственниками транспортных средств, нарушающими правила остановки и стоянки.

«За период с 1 января по 9 сентября выявили 1 338 нарушений, в том числе с помощью системы «Паркон» - 507. Из них грузового транспорта - 108. Сумма назначенных штрафов составила более 2 миллионов рублей, взыскали 1, 248 миллиона рублей. Эвакуировали и переместили на специализированную стоянку 112 легковых автомашин», - говорится в сообщении.

Работу с собственниками транспортных средств, которые паркуются с нарушением ПДД, продолжат.