РИАМО – 18 сен. Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия - Алания принял решение лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, который представлял интересы знаменитого российского актера Михиала Ефремова в деле о смертельном ДТП, сообщает ТАСС.

Адвокатского статуса Пашаева лишили на один год.

«18 сентября совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса», - говорится в сообщении.

Нарекания к работе Пашаева возникли после того, как он представлял интересы Ефремова в суде.

В начале июня 2020 года джип под управлением артиста влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​