РИАМО - 18 сен. В усадьбе Середниково в городском округе Солнечногорск состоялся форум владельцев исторических усадеб, его участники обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются при проведении реставрационных работ, передает корреспондент РИАМО.

Форум открыла вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова совместно с заместителем министра культуры РФ Николаем Овсиенко.

«Большая часть усадеб находится на территории Московской области. Достаточно много усадеб сегодня требуют серьезной реконструкции. Некоторые, к сожалению, уже практически утрачены. Но есть усадьбы, которые находятся в достаточно хорошем состоянии. Мы должны идти по пути их реконструкции, однако есть множество сложностей», — отметила Виртуозова.

Например, усадьба Быково в Раменском округе и усадьба Горенки в Балашихе находятся в хорошем состоянии, но ранее в них располагались туберкулезные диспансеры. Согласно законодательству, в таких помещениях запрещено проведение любых работ до ликвидации туберкулезной палочки.

«Для этого нужно снять все внутреннее убранство и сжечь. Мы пойти на это не можем, потому что оно там уникальное, дворцового вида. Мы договорились с министерством культуры, что в ближайшее время они соберут совещание с регионами и Роспотребнадзором. Мы уверены, что есть другая технология по борьбе с палочкой без уничтожения внутреннего убранства», — добавила Виртуозова.

Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко отметил, что Наталья Виртуозова по личному желанию вошла в межведомственную рабочую группу министерства культуры по возрождению усадеб.

«Я считаю, что это придало новый импульс этому разговору», - добавил Овсиенко.

По его словам, владельцы усадеб воспринимают реставрацию не только как меценатство и благотворительность, но и как инвестицию.

«Эта инвестиция, которая при грамотном подходе окупается. Она должна себя как минимум кормить, потому что содержать это (усадьбу - ред.) за счет региональных и федеральных средств невозможно, таких объектов у нас очень много. Поэтому мы стараемся услышать тех частных инвесторов, которые готовы этим заниматься», — уточнил Овсиенко.

По его словам, губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание вопросу реставрации исторических усадеб.

«Это наследие всей страны. И в Подмосковье оно больше всего сконцентрировано. Поэтому и проблема здесь стоит наиболее остро», - заключил заместитель министра РФ.

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