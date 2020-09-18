РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. В детских поликлиниках городского округа Мытищи начались мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В детских поликлиниках Мытищинский городской клинической больницы начались ежегодные мероприятия по раннему выявлению туберкулеза посредством постановки «Диаскинтеста», препарата, менее всего вызывающего аллергическую реакцию», - говорится в сообщении.

«Диаскинтест» - это диагностическая процедура для определения наличия туберкулеза.