РИАМО - 18 сен. Поменять актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре столицы реальный срок на условный невозможно, сообщил РИАМО в пятницу кандидат юридических наук, глава коллегии адвокатов «Карабанов и партеры», известный адвокат Александр Карабанов.

«Принимая во внимание, что было установлено у него состояние алкогольного опьянения, это фактически лишает его шанса на применение наказание, связанное с нереальным лишением свободы, то есть условным сроком», - сказал Карабанов.

Он отметил, что каждый автолюбитель должен, садясь за руль, осознавать, что машина является средством повышенной опасности, поэтому ни в коем случае нельзя водить авто в состоянии измененного сознания.

Ранее представитель пресс-службы Пресненского районного суда сообщил РИАМО, что новый защитник актера Михаила Ефремова просит назначить ему условное наказание.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича в защиту интересов Ефремова М.О., на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением статьи 64 УК РФ, также согласно статьи 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — сказал собеседник агентства.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​