РИАМО - 18 сен. За неделю в Подмосковье во время проверок выявили порядка 150 нарушений в работе такси, 26 водителей работали без разрешений на работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все водители привлечены к административной ответственности, а автомобили перемещены на спецстоянки», - говорится в сообщении.

Также у многих водителей не было цветографической схемы и фонаря, информации о водителе в салоне автомобиля.

Водителей без разрешений выявили в Балашихе, Домодедове, Дмитровском, Долгопрудном, Мытищах, Королеве, Электростали, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде, Озерах, Истре, Шаховской, Воскресенске, Ступине и Одинцове.