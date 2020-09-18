РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске в микрорайоне Шепчинки дети и подростки собираются в заброшенном старом здании на улице Подольских курсантов, власти планируют передать его в аренду Подольскому лицею «Парус», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила законсервировать полуразрушенное старое здание и прилегающую к нему территорию с открытыми воротами на улице Подольских курсантов, 22. Она отметила, что рядом находятся две школы, и по территории ходят дети, забираются в здание, что небезопасно. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области рассмотрел обращение.

«В настоящее время администрацией Подольска подготовлен проект постановления о предоставлении в аренду частному общеобразовательному учреждению «Подольский лицей «Парус» указанного нежилого здания для ведения образовательной деятельности», - говорится в сообщении.

Проект постановления проходит стадию согласования структурными подразделениями администрации, также начаты подготовительные работы по разработке дорожной карты, указанной в обращении объекта. О принятых решениях администрация проинформирует в срок до 24 марта 2021 года.

Всего на территории городского округа Подольск выявили 98 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировали 32 объекта (снесли шесть, достроили семь, привели в соответствие 18, отремонтировали один), это 33%. Указанная работа продолжается.