РИАМО - 18 сен. Областной мастер-класс по латинским танцам с участием кубинского танцора Вивеса Родригеса состоялся в подмосковном Серпухове на территории стадиона «Труд» в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В мастер-классе приняли участие около 150 граждан старше 55 лет из подмосковных городов», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Самому возрастному участнику события – Любови Парфенок из Чехова – исполнилось 86 лет.

Мастер-класс транслировался с использованием программы Zoom: в режиме онлайн танцевали участники из еще 43 городов Подмосковья.