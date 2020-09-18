РИАМО – 18 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что власти могли бы помочь населению в большем объеме, сообщает Газета.ru.

Песков подчеркнул, что в Кремле принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии меры считают эффективными и своевременными. Также пресс-секретарь отметил, что в России в максимально возможном объеме свели к минимуму последствия всемирного кризиса.

«Были страны, которые раздавали так называемые вертолетные деньги – это не привело к лучшему положению бизнеса и замедлению падения экономики», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков еще раз подчеркнул, что российские меры поддержки населения и бизнеса действительно сработали.