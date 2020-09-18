РИАМО – 18 сен. Глава Ленинского округа Алексей Спасский рассказал, что в этом году в муниципалитете высадят 8 тысяч деревьев, в округе проходит ежегодная областная акция «Наш лес. Посади свое дерево», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Эта акция несколько лет назад была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым и приобрела популярность у жителей, стала для них хорошей возможностью принять участие в озеленении и благоустройстве своих микрорайонов», - сказал глава Ленинского округа.

Спасский вместе с сотрудниками Московского коксогазового завода и руководством УМВД России по Ленинскому округу высадили яблони вблизи реки Купелинки в Видном.

В этом году экологическая акция проходит в муниципалитете на 26 основных площадках. Однако из-за непростой эпидемиологической ситуации высадка саженцев осуществляется не единовременно и без массового участия жителей.

Всего в этом году в муниципалитете высадят восемь тысяч саженцев, из них пять тысяч - на месте рекультивируемой свалки в Картине.​