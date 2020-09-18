РИАМО - 18 сен. В Московской области пассажиропоток в автобусах после пандемии коронавируса восстановился на 95% от уровня аналогичного периода прошлого года, общее число поездок с начала месяца превысило 30 миллионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Из 30 миллионов поездок более 13,7 миллиона пассажиров оплатили проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, около 7,5 миллионов транзакций совершено транспортной картой «Стрелка», 8,4 миллиона — по бесконтактным банковским картам и гаджетам с функцией NFC.

«Ежедневно автобусы Московской области перевозят более 2 миллионов человек, из них 1,4 миллиона пассажиров пользуются автобусами «Мострансавто», 0,7 миллиона - автобусами других перевозчиков», - говорится в сообщении.

В августе пассажиропоток увеличился более чем на 8% по сравнению с июлем и составил около 50 миллионов человек. В период пика пандемии в апреле и мае автобусы Подмосковья перевозили порядка 13 миллионов пассажиров в месяц.

Всего за три летних месяца в общественном транспорте было совершено более 128 миллионов поездок.



Региональный транспорт продолжают обрабатывать специальными растворами для дезинфекции. Пассажиры по-прежнему обязаны носить маски.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.