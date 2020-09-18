РИАМО - 18 сен. Столица вошла в рейтинг топ-10 инновационных городов мира, в мегаполисе работают свыше 130 тысяч технологичных компаний, а доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышает 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице работает Московский инновационный кластер. В его задачи входит помогать наукоемким предприятиям объединить свои идеи, финансовые ресурсы и производственные возможности для выпуска конкурентоспособной продукции.

«Участниками и партнерами кластера уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний, а также ведущие вузы страны, и этот список растет. Сегодня (в пятницу - ред.) мы подписали соглашение с успешным научным парком Пекина», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что участники кластера взаимодействуют с помощью универсальной IT-платформы i.Moscow. Этот сервис помогает выходить на рынок, презентовать свой продукт, искать бизнес-партнеров.

Кроме того, в столице существуют еще и биржа контрактного производства, биржа патентов, сервис для пилотирования инновационных решений.

«В рамках платформы работает навигатор по мерам финансовой поддержки от города, а также запущена программа «Московский акселератор». Желаю всем участникам кластера продуктивного сотрудничества и успехов в решении амбициозных задач», - резюмировал мэр.