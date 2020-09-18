РИАМО - 18 сен. Работники Московского коксогазового завода высадили в микрорайоне Купелинка Видного около 100 саженцев, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Были посажены яблони, груши, вишни, сливы и алыча. Работы были согласованы с жителями.

«Мероприятие проходило в рамках областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», совместно с представителями общественности и руководством администрации Ленинского городского округа», - говорится в сообщении.

Глава Ленинского округа Алексей Спасский поблагодарил завод за активное участие в озеленении города.

Ранее заводчане озеленяли микрорайон нового ЖК «Видный», высадили сирень, хвойные и другие деревья.

«Будучи основателем города Видное, завод всегда уделял внимание не только производству и строительству жилья, но и красоте, благоустройству жилых кварталов. И очень отрадно, что сегодня мы можем посодействовать тому, чтобы новые микрорайоны Видного стали такими же зелеными, как старая часть города», — сказал управляющий директор АО «Москокс» Сергей Белан.