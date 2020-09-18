РИАМО - 18 сен. Осенний велофестиваль, который пройдет в Москве 19-20 сентября, разделят на две части – велоквест и музыкальный велофестиваль, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

Так, 19 сентября пройдет велоквест — командная спортивная игра. Участвовать можно командами от двух до четырех человек, для заезда нужен лишь велосипед и смартфон. Участники смогут и прокатиться по городу, и лучше узнать его. Победителей ждут призы и сувениры.

«На второй день пройдет музыкальный велофестиваль. Это совершенно новый формат: 500 человек будут крутить педали в самих «Лужниках», а все желающие смогут присоединиться посредством онлайн-трансляции», — говорится в сообщении.

Кроме того, любители сайклинга смогут присоединиться к фестивалю даже из дома, если есть велотренажер или велостанок.

А для тех, кто предпочитает велопрогулки по городу, могут участвовать и на велосипеде — для этого нужно проехать комфортную дистанцию на своем или прокатном велосипеде с использованием любого трекера, сделать скриншот поездки и выложить в Instagram с отметкой @mosvelofest и @velobike.ru.

За каждый пройденный участниками километр, организаторы и генеральные партнеры мероприятия переведут в благотворительный фонд 10 рублей.