РИАМО - 18 сен. В Москве за 17 сентября выпало больше 50 миллиметров осадков, в связи с чем были подготовлены 300 бригад и 279 единиц техники для контроля и устранения последствий ливней, сообщил журналистам главный инженер ГУП «Мосводосток» Анатолий Чибриков.

«Самое главное, что вы <...> видели - интенсивный период дождя вместе с порывами ветра, что усложняло работу городских служб. Но у нас задача стоит по результатам прогнозов (погоды - ред.) - выпустить всю спецтехнику», - сказал Чибриков.

Он отметил, что спецслужбы с техникой уже расставлены по местам возможного скопления воды. Все службы готовы в случае экстренной ситуации провести откачку воды.

За минувшие сутки в Москве выпало до 76% от месячной нормы осадков. Также штормовой ветер повалил 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей.