РИАМО - 18 сен. Следователи организовали доследственную проверку по факту инцидента с лифтом на востоке столицы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, утром 18 сентября 2020 года в одном из жилых домов на улице Краснобогатырской в городе Москве в результате сбоя работы лифта он с ускорением проследовал несколько этажей вниз, в результате чего сработал страховочный тормоз», – сказала Иванова.

В это время в лифте были две женщины, их осмотрели медики, от госпитализации пассажирки лифта отказались.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.