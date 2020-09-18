РИАМО - 18 сен. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил, что от действия мошенников в мессенджере WhatsApp пострадали несколько известных артистов и спортсменов, передает Газета.ru.

«Я точно знаю, что еще две эстрадные звезды пострадали. Они пока имена свои не светят, но правоохранительные органы назвали их. И еще несколько баскетболистов и несколько хоккеистов. Значит, все эти люди тоже писали заявления», — сказал Запашный.

Он уточнил, что на самом деле пострадавших больше.

По данным МВД РФ, жертвами мошенников в мессенджере стали 30 человек, а общий ущерб составил 4,5 миллиона рублей.

Сам Запашный также попался на удочку мошенников. Он перевел им 50 тысяч рублей, думая, что отправляет деньги своему другу бойцу ММА Алексею Олейнику. Мошенников, обманувших артиста, уже поймали.