РИАМО - 18 сен. К 2025 году пропускная способность городского транспорта в районе делового центра «Москва-Сити» увеличится в три с половиной раза по сравнению с 2010 годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На этом участке через пять лет будет работать три станции метро, в том числе станция Большого кольца метро, МЦК, первый и четвертый диаметры МЦД. К этому также прибавится сеть наземного транспорта», — говорится в сообщении.

Всего в сутки все виды транспорта смогут перевозить 1,3 миллиона пассажиров, из них целых 254 тысячи в час пик.

В 2010 году в день транспортом могли пользоваться только 405,9 тысячи человек и не больше 134,1 тысячи в час пик.

Сейчас инфраструктурой пользуется 737,5 тысячи пассажиров ежесуточно.