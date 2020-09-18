РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. В пятницу совет депутатов городского округа Щелково утвердил присвоение звания «Почетный гражданин» депутату прошлого созыва, врачу-онкологу, который проработал в медицинских учреждениях Щелкова более 50 лет, Виктору Манохину, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня (в пятницу - ред.) депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Щелково» Виктору Манохину. Виктор Николаевич работает на щелковской земле уже очень долго и за это время спас много жизней. Поэтому совет решил, что он достоин такого высокого звания», - сказала председатель совета депутатов городского округа Щелково Елена Мокринская.

Звание «Почетный гражданин городского округа Щелково» является высшей наградой округа и присваивается за особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии городского округа, деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира и согласия в обществе.