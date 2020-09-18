РИАМО - 18 сен. Первая сделка по рефинансированию ипотеки зарегистрирована в МОБТИ на прошлой неделе, сперва ипотеку оформили под 11,5% годовых, а после рефинансирования ставка уменьшилась до 7,8%, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

«Ежемесячный платеж при этом сократился с 18 до 11,6 тысячи рублей», – уточняется в сообщении.

В сентябре МОБТИ стало партнером цифровой платформы «Ипотека Центр» и запустило сервис, благодаря которому можно за 10 минут узнать, в каком из банков-партнеров и на каких условиях можно оформить или рефинансировать ипотеку.

Пилотный проект МОБТИ по предоставлению сервиса нового сервиса запущен на базе Красногорского филиала учреждения. В дальнейшем планируется распространить его на всю сеть, открыв 105 точек по всей Московской области и в Москве.